Vela: Aspire in testa al mondiale classe 5.5 metri

Penultimo giorno di regate al campionato mondiale della Classe Internazionale 5.5 Metri, durante il quale è stato possibile portare a termine ulteriori due prove, per un totale di otto regate disputate fino ad oggi.

Aspire e Artemis restano rispettivamente in prima e seconda posizione, mentre sale al terzo posto della classifica generale provvisoria Ku Ring Gai III, grazie ad un ottimo secondo posto nella prima prova di giornata.

Domani, venerdì 29 settembre, sarà l'ultima giornata a disposizione dei team per dare il meglio di sé nelle ulteriori due prove in programma.

La prima prova della mattina è iniziata con vento di Maestrale tra gli 8 e i 9 nodi di intensità. Protagonisti della regata sono stati fin da subito Jean Genie (GBR, Peter Morton, Andrew Palfrey, Ruairidh Scott), Aspire (POL, Mateusz Kusznierewicz, Przemysław Gacek, Edward Wright) e Ku Ring Gai III (AUS, John Bacon, James Mayjor, Terry Wetton) che hanno girato in quest'ordine la prima boa di bolina, molto vicini tra loro. Aspire e Ku Ring Gai III nel lato di poppa hanno sfruttato a loro vantaggio la pressione del vento riuscendo a passare, entrambi, di fronte a Jean Genie. Da quel momento in poi hanno condotto la prova, Aspire ha tagliato primo il traguardo davanti a Ku Ring Gai III. Jean Genie è riuscito a conquistare la terza posizione nell'ultimo lato di poppa, imponendosi su Artemis (NOR, Kristian Nergaard, Johan Barne, Trond Solli-Saether) che aveva girato di fronte a lui l'ultima boa di bolina.

La seconda prova è stata molto combattuta, i team in testa hanno navigato a pochissimi metri di distanza durante tutto il corso della regata accompagnati da un Maestrale in rinforzo, sui 12 nodi di intensità. Artemis, Jean Genie, Girls on Film (GBR, Louise Morton, Andrew Mills, Sam Haines) e Aspire hanno sfilato uno dietro l'altro alla prima boa di bolina. Artemis è stato impeccabile, ha conquistato la vittoria della seconda prova di giornata dopo aver condotto la flotta dall'inizio alla fine, restando concentrato nonostante i risicati metri di distacco dagli avversari. Anche Aspire è stato autore di una ottima performance, dopo aver passato Jean Genie alla seconda boa di bolina ha cercato fino alla fine di conquistare il secondo posto sfidando apertamente Girls on Film. Sfida che si è risolta sul traguardo a favore del team britannico.



