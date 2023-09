Tennis: Fognini, Paire e Muller al Challenger 125 di Olbia

Un altro evento sportivo internazionale è stato aggiunto nel calendario della Sardegna.

Dal 15 al 22 ottobre il Tennis Club Terranova di Olbia ospiterà l'Atp Challenger 125, organizzato con il Mef Tennis Events.

Sui campi in greenset si giocherà per ottenere un posto all'Australian Open, rendendo la prima edizione dell'Olbia Challenger un ottimo trampolino di lancio verso la prestigiosa competizione.

Tra i partecipanti il nome di spicco Fabio Fognini, ex numero 9 al mondo, attualmente 129/o, campione del Masters 1000 di Montecarlo nel 2019 e trascinatore di Coppa Davis. Ad Olbia Fognini scenderà in campo per guadagnare punti utili al ritorno nei top 100. Con lo stesso obiettivo, arriverà in Gallura sui campi del Tennis Club Terranova anche il francese Benoit Paire, insieme con il numero 80 al mondo, Alexandre Muller. Nel seeding seguono altri due top 100: l'americano Michael Mmoh e il francese Constant Lestienne.

Non manca neanche la linea verde del tennis tricolore, oltre a Fognini infatti la truppa azzurra vanta in main draw Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Matteo Gigante. "Il rapporto tra MEF Tennis Events ed il TC Terranova è stato determinante per la nascita del torneo e non vediamo l'ora di poter vedere in campo alcuni dei migliori giocatori al mondo ", ha commentato Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA