Sette esemplari di 'caretta caretta' nati a Lu Impostu

Nuove nascite nell'Area marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo: i primi sette esemplari di una covata di ben 78 uova deposte da una tartaruga "Caretta caretta" sulla spiaggia di Lu Impostu nel mese di luglio, hanno preso il mare nella notte tra lunedì e martedì.

Sotto una luna piena che li ha guidati dalla spiaggia fino alle acque antistanti la baia che ricade nel Comune di San Teodoro, dopo 58 giorni dalla deposizione delle uova e dal ritrovamento da parte degli operatori dell'area protetta che hanno effettuato un monitoraggio costante in collaborazione con il Come di San Teodoro, la Guardia Costiera, il Corpo Forestale e la compagnia Barracellare, i cuccioli sono stati i primi a ripopolare le acque davanti l'isola di Tavolara.

Due giorni dopo è stata disposta l'apertura e l'ispezione del nido per valutare le condizioni delle altre uova e consentire agli altri cuccioli, se intrappolati, di prendere la via del mare. "E' stato lì che si è potuto prendere atto della portata dell'impresa compiuta dalla mamma - ha sottolineato Massimo Canu, presidente del Consorzio Gestionale dell'Ente - avendo ritrovato 78 uova, 75 delle quali schiuse e 3 non ancora, tanto da renderne necessario il prelievo perché lo sviluppo potesse essere monitorato nell'incubatrice del Centro Ricerca e Sviluppo, oltre a 3 piccole tartarughe, rilasciate alla volta del mare all'imbrunire, dopo il transitorio ricovero in apposita scatola termica".



