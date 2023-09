La Maddalena,volontari raccolgono 123 tonnellate di rifiuti

Circa 123 tonnellate di rifiuti sono state raccolte nei fondali e sulle spiagge dell'arcipelago di La Maddalena negli ultimi cinque anni dai volontari di "Un arcipelago senza plastica" che con gommoni, imbarcazioni messe a disposizione da privati cittadini e l'intervento in alcuni casi anche di sub specializzati, si adoperano per preservare le spiagge di queste isole.

Nella giornata di martedì scorso, dieci volontari a bordo di due gommoni messi a disposizione dell'Ente Parco sono intervenuti in una parte di Caprera che va da Cala Bacca alla Conigliera e tra microplastica e plastica hanno raccolto una quindicina di sacchi di rifiuti, consegnati poi alla società in house di smaltimenti La Maddalena Ambiente.

Per il prossimo 7 ottobre è stata organizzata una nuova giornata ambientale nelle isole dell'arcipelago a cui prenderanno parte anche volontari provenienti da oltre Tirreno e dal resto della Sardegna, insieme con il personale della Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Cooperativa Samata', l'Istituto Nautico, l'Associazione Comparto Nautico, il Consorzio le Meraviglie dell'Arcipelago, il Consorzio delle Bocche di Santa Teresa di Gallura e il Consorzio del Golfo di Cannigione.



