Il Cagliari è ultimo, classifica e calendario non aspettano

Cagliari subito in campo ad Assemini per la ripresa degli allenamenti. Perché classifica e calendario non aspettano: i rossoblù ora sono ultimi da soli e lunedì vanno a giocare in casa della Fiorentina. Ranieri, dopo la sconfitta con il Milan, ha fatto da scudo alla sua squadra. E ha parlato di grande prestazione. Ma anche la gara con i rossoneri ha evidenziato i soliti problemi: fragilità dietro (questa volta portiere compreso) quando gli avversari accelerano il ritmo e grandi difficoltà a creare occasioni da gol. Contro il Milan la rete del momentaneo vantaggio è nata da un'ingenuità di Adli punita da Nandez (bravo a rubargli il pallone) e poi da Luvumbo. L'angolano davanti sembra l'unico in forma: Petagna e Shomurodov sono ancora in ritardo, Pavoletti è rimasto fuori. Si salva Oristanio: buono l'impatto con la gara così come era accaduto a Bergamo. E non a caso, insieme a Luvumbo, è l'unico che tiri in porta: con l'Atalanta è stato fermato dalla traversa, contro il Milan ci ha pensato Sportiello. Ranieri ha sottolineato a fine gara lo spirito di squadra e la voglia di lottare. E questa volta non si è trattato solo di parole per incoraggiare i suoi giocatori: il Cagliari effettivamente corre e combatte dall'inizio alla fine. Pecca casomai nella gestione psicologica delle situazioni. Contro il Bologna e ieri contro il Milan sembrava poter controllare tranquillamente il vantaggio. E invece, più per demeriti propri che per meriti degli avversari, ha concesso il pari, quasi inevitabile preludio al sorpasso e alla sconfitta. Una questione di mentalità e maturità. Anche se è vero che questi problemi il Cagliari se li trascina dalla scorsa stagione. Per la Fiorentina Ranieri spera di recuperare anche Jankto e Mancosu per dare un po' più di esperienza e personalità al gruppo. Naturalmente il mister userà queste giornate anche per far crescere la condizione di Pavoletti, Petagna e Shomurodov, giocatori che, in forma, potrebbero dare una mano a Luvumbo in fase realizzativa. A proposito dell'angolano, allarme rientrato dopo lo spavento di ieri nel finale della gara con il Milan. Si è temuto per qualche problema ai flessori. E invece, come ha confermato il mister, erano solo crampi.



