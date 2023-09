Fibra ottica ad alta velocità a Lula, sito candidato per l'ET

È stata avviata oggi la prima connessione di rete dedicata all'innovativo laboratorio Sar-Grav che ha sede nell'area della ex miniera di Sos Enattos, a Lula (Nuoro) in Sardegna, luogo candidato dall'Italia (in competizione con l'Olanda) a ospitare la futura grande infrastruttura di ricerca in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, l'Einstein Telescope.

I lavori sono stati realizzati grazie a una convenzione tra l'Università di Sassari, capofila del progetto Sar-Grav, e Garr, la rete nazionale dell'università e della ricerca, e con un milione di euro della Regione.

Questo intervento permette di interconnettere la sede del laboratorio Sar-Grav alla rete nazionale della ricerca Garr, grazie alla realizzazione di un circuito con un lungo segmento in fibra ottica dedicata esclusivamente al laboratorio della capacità iniziale di 1 Gbps. Il collegamento sarà gestito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, capofila della cordata scientifica che sostiene il progetto Einstein Telescope.

"Confermiamo così la forte volontà dell'amministrazione regionale nel sostenere la Ricerca e la realizzazione delle grandi infrastrutture necessarie per il suo svolgimento", ha spiegato l'assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino.

Per Gavino Mariotti, rettore dell'Università di Sassari "un'infrastruttura così potente costituisce il presupposto per l'avvio della transizione digitale, declinata per adattarsi alle zone interne dell'isola la cui realizzazione permetterà di rispondere alle necessità tipiche di un grande centro scientifico complesso, come è l'Einstein Telescope".

"Arrivare fin qui in fibra ottica e consentire ai ricercatori di inviare grandi moli di dati in tutto il mondo - osserva la direttrice Garr, Claudia Battista - è una grande sfida ma anche un risultato di prestigio".

"Aver connesso il laboratorio Sar-Grav alla rete nazionale della ricerca del Garr è quindi un'azione fondamentale che va a rafforzare ancor più la candidatura del sito", sottolinea Alessandro Cardini, direttore dell'Infn di Cagliari.



