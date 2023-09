Fiamme nell'ex mattatoio occupato a Oristano

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nell'area dell'ex mattatoio di Oristano, in via Rockefeller attualmente occupato da alcune famiglie rom.

Le fiamme, partite da alcuni rifiuti che si trovavano all'esterno, si sono velocemente propagate avvolgendo ogni cosa: rifiuti, penumatici, plastica.

Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo e spinta dal vento ha raggiunto anche il vicino ospedale San Martino. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti che hanno lavorato fino alle 18 per domare il rogo. A causa delle fiamme sono esplose alcune bombole di gpl. Sono in corso le operazioni di bonifica e le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Lo stabile è stato evacuato. Non si registrano feriti o intossicati. Il Comune di Oristano sta cercando una sistemazione per le famiglie rom.



