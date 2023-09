Tornano in Sardegna i big del padel internazionale

Torna il padel internazionale nell'isola con la Fip platinum Sardegna. A ospitare la manifestazione sará, dal 2 all'8 ottobre, il Tennis club Cagliari. Nell'entry list alcuni tra i migliori giocatori del mondo. La notizia dell'ultim'ora è l'iscrizione di Federico Chingotto (numero 9 del mondo) e Mike Yanguas (numero 22): formeranno una coppia inedita sul circuito visto che Chingotto condivide abitualmente con Paquito Navarro e Yanguas fa lo stesso con Fernando Belasteguin.

In campo anche Jeronimo 'Momo' Gonzalez e Javier Garrido, entrambi campioni del mondo con la nazionale spagnola e attualmente numeri 14 e 20 del ranking. Dall'Argentina, invece, ecco Maxi Sanchez e Luciano Capra. Soltanto due mesi fa, Sanchez e Capra si sono resi protagonisti di un grande torneo a Madrid: nel Premier Padel P1 spagnolo, i due argentini sono arrivati fino alla semifinale, eliminando tra gli altri i numeri uno Juan Lebron e Ale Galan, prima di fermarsi davanti ai dominatori del circuito Arturo Coello e Agustin Tapia. Scorrendo i nomi dei big che si fermeranno sull'isola la prossima settimana, ecco Victor Ruiz e Lucas Bergamini, grandi sorprese dell'ultimo P1 di Milano, quello giocato nel dicembre 2022 all'Allianz Cloud: lo spagnolo e il brasiliano furono capaci di arrivare fino alla finale, persa poi contro Lebron e Galan.

La quarta coppia del seeding è quella formata dagli spagnoli Javi Rico (numero 30 del mondo) e 'Coki' Nieto, numero 17, quest'ultimo semifinalista all'ultimo Major Premier Padel al Roland Garros (con Jon Sanz), torneo in cui José Antonio Diestro e Javier Leal - anche loro attesi a Cagliari - si sono messi in mostra per aver eliminato i numeri 2 del tabellone Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. Novità anche nelle coppie italiane: Lorenzo Di Giovanni giocherà con Simone Cremona, mentre Marco Cassetta dividerà il campo con il portoghese Pedro Araujo.





