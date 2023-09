Scontro tra auto su circonvallazione a Olbia, muore 76enne

Incidente mortale questo pomeriggio ad Olbia sulla circonvallazione ovest nei pressi dello svincolo per l'Ospedale Giovanni Paolo II. Un uomo di 76 anni, Antonio Garau, imprenditore turistico originario di Nuoro, è morto nello scontro tra l'automobile sulla quale viaggiava e un'altra utilitaria.

Ferito anche l'occupante dell'altra auto che è stato portato in ospedale a bordo dell'ambulanza del 118 giunta sul posto insieme alla squadra locale dei Vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Locale. Per il 76enne che è stato portato al pronto soccorso non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria, forse a causa di un malore precedente allo scontro.



