Riaperta Cala Cipolla, non era un ordigno bellico ma bombola gas

Nessun ordigno bellico sul fondale a Cala Cipolla ma una vecchia bombola del gas abbandonata a 1,5 metri di profondità. E' quanto hanno scoperto questa mattina gli artificieri della Marina che hanno effettuato il sopralluogo e recuperato l'oggetto trovato da un turista lo scorso fine settimana su uno dei litorali più noti a Chia, nel territorio di Domus de Maria.

Per precauzione l'area, e non solo la spiaggia, era stata transennata e guardata a vista 24 ore su 24 dalla polizia locale da quattro giorni. Stamattina, una volta scoperto che non si trattava di una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale, il litorale e la strada comunale costierasono stati riaperti al pubblico. La bombola del gas ora sarà smaltita dal comune come rifiuto.

"Sono sollevata, perché abbiamo trascorso giorni di grande preoccupazione e messo in campo tante forze tra i quali i nostri agenti della polizia locale che ringrazio sentitamente - dice all?ANSA la sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada -.

Oggi devo ringraziare anche gli artificieri della Marina che, anche se il Loro compito è solo quello di rimuovere e/o rendere neutri gli effetti degli ordigni, hanno rimosso questa bombola , considerata ora un rifiuto. Faccio appello a tutti i fruitori del mare di non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere esso siano nel mare. Oggi - conclude -possiamo già riutilizzare a pieno questa parte della nostra fascia costiera di incomparabile bellezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA