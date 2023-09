Premio enoletterario Vermentino a Olbia con Neri Marcorè

Un premio dedicato a chi assapora il gusto di scrivere di vino, raccontando il suo percorso dai campi fino alle tavole: arriva alla sua settima edizione il Premio Enoletterario Vermentino che il prossimo 7 ottobre sarà al centro dell'iniziativa Benvenuto Vermentino in programma dal 2 all'8 ottobre a Olbia.

Voluto dalla Camera di Commercio di Sassari e dal Comune di Olbia, insieme a quello di Castelnuovo Magra in Liguria, il premio è dedicato al vermentino, vino bianco che in Gallura si fregia del marchio docg.

Testimonial della manifestazione a cui hanno già preso parte 25 case editrici da tutta Italia, sarà l'attore Neri Marcorè.

Una giuria presieduta da Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, ha selezionato i sei libri finalisti tra le 31 opere candidate che con il passare degli anni e delle edizioni sono diventate sempre più numerose, tutte accomunate dalla capacità di descrivere i paesaggi rurali, le specificità dei territori, le anime e la laboriosità di un paese che esprime una grande passione enologica.

I titoli finalisti sono, "Terradivina" di Riccardo Corazza edito da Les Flâneurs; "Vino e libertà" di Angelo Floramo edito da Bottega Errante Edizioni; "Di terra e di vino" di Matteo Bellotto edito da Biblioteca dell'Immagine; "Antioco Aramu - Storia di un seduttore sardo" di Lucia Fanelli edito da Laura Capone Editore; "Tutti i colori tranne uno" di Luca Ammirati edito da Sperling & Kupfer; "Il giorno prima del voto" di Michele Paolino con la complicità di Sergio Chiamparino di Edizioni del Capricorno.



