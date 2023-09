La scienza spiegata in modo semplice con Sharper night

Laboratori interattivi, con spazi dedicati a un pubblico di giovani, adulti, famiglie per ascoltare il racconto di progetti o risultati di ricerca che spaziano dalle tecnologie per la sostenibilità al contrasto alle discriminazioni basate su identità di genere e orientamento sociale, dall'elettronica di frontiera alla sicurezza in casa. E poi lo spazio giovani con giochi, esercizi, laboratori, percorsi, workshop pensati per bambini e adolescenti. E ancora: talk "Incontri con la ricerca" e "Come funziona? Come è fatto?".

Infine visite guidate e aperture straordinarie di gallerie e musei della Cittadella dei musei di piazza Arsenale, più una speciale caccia al tesoro tra le sale della Galleria comunale d'arte.

È la Sharper Night 2023: l'appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre ai Giardini pubblici a partire dalle 16.

L'Università di Cagliari è capofila ma sono coinvolti altri enti di ricerca e realtà attivi nella divulgazione della scienza. In campo anche Infn - sezione di Cagliari, Inaf-Osservatorio astronomico di Cagliari, Sardegna Ricerche, le associazioni Scienza Società Scienza e Laboratorio Scienza, Sardegna Teatro, i comuni di Cagliari e Nuoro e il consorzio universitario UniNuoro.

Il programma di Sharper è stato anticipato, durante l'anno scolastico, da iniziative dedicate al mondo delle scuole. Gli ultimi incontri hanno coinvolto, venerdì scorso, otto giovani studenti di dottorato che hanno incontrato quattro classi dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Monserrato.

Anticipano Sharper anche gli incontri organizzati dal Polo universitario penitenziario nella casa circondariale di Uta e la casa di reclusione di Massama (25 e 26 settembre).

Fanno parte di Sharper anche gli incontri speciali in diretta come il collegamento da Lula per parlare degli aspetti scientifici legati al progetto Einstein Telescope.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA