Incendio in un garage a Quartu, due persone intossicate

Madre e figlio intossicati, una palazzina di quattro piani evacuata e alcune auto distrutte dalle fiamme. E' il bilancio del rogo divampato alle 4.40 nel garage di una edificio in via Manin, a Quartu Sant'Elena.

Le fiamme, a quanto pare di natura dolosa, sono partite da un'auto parcheggiata all'interno del garage e si sono velocemente propagate ad altre due macchine parcheggiate in strada.

Il fumo ha invaso le scale della palazzina e alcune abitazioni. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Quartu e le ambulanze del 118.

Madre e figlio che si trovavano in uno degli appartamenti hanno respirato fumo e sono rimasti intossicati. I vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale lo stabile e poi si sono messi al lavoro per domare l'incendio.

La polizia ha avviato le indagini.



