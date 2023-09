Cagliari: Ranieri 'bravi lo stesso, complimenti ai ragazzi'

Ranieri non perde il sorriso nonostante la sconfitta col Milan che significa ultimo posto.

Forse anche perché vuole tenere la squadra su di morale per provare a risorgere domenica a Firenze. "Abbiamo fatto una gran partita - ha detto - sono orgoglioso per come questa squadra si danna l'anima. Ho fatto in complimenti alla squadra. Dall'altra ci sono campioni che sanno approfittare dell'errore".

"Abbiamo cercato di togliere la verticalità alla squadra avversaria lasciandogli però la loro metà campo. Ci siamo riusciti - ha proseguito Ranieri -. Sono stati bravi quelli del Milan nell'azione del secondo gol. Anche nella ripresa abbiamo fatto bene. La squadra c'è, lotta, non si ferma mai. Sono orgoglioso di questi giocatori. Non posso dire mea culpa: non va, ma non molliamo".

Ma la classifica? "Sappiamo che dobbiamo lottare - ha spiegato - e noi dobbiamo andare avanti senza mollare di un centimetro". Luvumbo? "Io mi fido del Var - ha spiegato - l'hanno detto a inizio campionato: non si daranno rigorini. Le sue condizioni? Era solo un crampo".



