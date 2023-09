Cadavere in spiaggia, la turista brasiliana è morta annegata

È morta per annegamento Renata Moraes Rios, la psicologa brasiliana di 45 anni trovata cadavere sulla spiaggia di Is Arenas nel comune di Narbolia, nell'Oristanese, domenica mattina.

E' quanto emerge dall'autopsia effettuata ieri sera dal medico legale Roberto Demontis. Come anticipato dall'Unione Sarda e confermato all'ANSA, la donna è morta per annegamento.

Lo confermano l'acqua di mare e la sabbia trovati nel corpo della donna durante l'esame autoptico.

Rimane quindi in piedi l'ipotesi che la turista brasiliana si sia sentita male mentre faceva il bagno, poi a causa della corrente non è riuscita a uscire dall'acqua, morendo annegata. A breve il corpo sarà restituito alla famiglia.



