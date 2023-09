Un premio per le aziende che assumono i rifugiati

(di Stefano Ambu) Un premio per le imprese che assumono i rifugiati e favoriscono l'integrazione dei nuovi arrivati. Secondo il cruscotto statistico del ministero dell'Interno, alla data del 15 settembre, i migranti accolti in Sardegna erano: 2.111 nei Cas e 289 nei Sai, per un totale di 2400 persone accolte. Nel 2022 nessun riconoscimento alle aziende sarde, ma sino al 30 novembre c'è la possibilità di candidarsi. "Welcome. Working for refugee integration" è il progetto attraverso il quale dal 2017, l'UNHCR, agenzia Onu per i rifugiati, in collaborazione con il ministero del Lavoro e Confindustria, premia con un logo le imprese che si impegnano per favorire i processi d'integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale.

Il bando è stato presentato questa mattina nella sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna, dall'assessora regionale del Lavoro, Ada Lai, dal presidente di Confindustria regionale, Maurizio De Pascale e dai rappresentanti dell'UNHCR Italia. "Il lavoro è una leva decisiva per il processo di integrazione - ha detto Lai - L'inclusione sociale e lavorativa è un diritto fondamentale da tutelare, in particolare per le categorie più fragili come i rifugiati. La Regione Sardegna sostiene l'integrazione nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale e temporanea attraverso interventi di carattere sociale, culturale ed economico. L'immigrazione non è un problema, l'inclusività è un valore su cui si fondano tutti i progetti europei. Il lavoro può essere la chiave per governare l'integrazione. E noi possiamo intervenire con la formazione, perché le competenze sono sempre più importanti".

Attraverso l'esposizione del logo, le aziende perseguono - è stato spiegato nel corso della presentazione del bando - un duplice obiettivo: testimoniare l'adesione a un modello di società inclusiva, prevenire e combattere sentimenti di xenofobia e razzismo nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale; assumere una parte di responsabilità nella costruzione di una società più sensibile ai bisogni di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, conflitti e persecuzioni.

"La nostra organizzazione riconosce all'integrazione lavorativa dei rifugiati grande rilevanza economico-sociale - ha detto il presidente di Confindustria regionale, Maurizio De Pascale - e promuove l'impegno in questa direzione. In tale contesto si inserisce la collaborazione al Progetto Welcome, promosso dall'UNHCR finalizzato a favorire i processi di inclusione lavorativa dei rifugiati. La capacità di integrazione dei nostri territori rappresenta, infatti, la condizione indispensabile per garantire un'equilibrata ed adeguata politica dell'accoglienza".

Al premio possono candidarsi le aziende e le cooperative che abbiano assunto richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e di protezione temporanea o abbiano favorito il loro concreto inserimento lavorativo attraverso programmi di tirocinio o di formazione. Il termine per partecipare al bando è il 30 novembre 2023. Nel progetto Welcome dell'edizione 2022 sono state premiate a livello nazionale 167 aziende presenti in 17 regioni italiane.



