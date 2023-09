Ubriaco sulla sua Ferrari, via patente a turista tedesco

Stava zigzagando sulla statale 131 a bordo della sua Ferrari 358 spider rossa fiammante. Fermato all'altezza del bivio per Ottana, nel Nuorese, dalla pattuglia della Polizia Stradale che lo aveva notato sbandare pericolosamente, un turista tedesco di 65 anni è stato trovato con un tasso alcolico due volte superiore al limite consentito.

E' stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro immediato della patente di guida. Il fatto è avvenuto domenica scorsa.

L'uomo, alle 9 del mattino, procedeva a velocità moderata e rientrava da un raduno verso il suo albergo nella costa sud orientale dell'Isola, dove è stato riaccompagnato dal carro attrezzi che ha trasportato anche la Ferrari.

La Polizia Stradale di Nuoro, negli ultimi venti giorni ha contestato ben 46 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica. "Da un riscontro statistico, si è potuto constatare che il 52,50% dei casi, pari a 21 infrazioni, hanno interessato persone di età compresa tra i 33 e i 65 anni, mentre nel 27,50% dei casi, le 11 violazioni sono state commesse da persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Ben 6 persone hanno ottenuto l'abilitazione alla guida da meno di tre anni (neopatentati) - fa sapere la Polizia - Il dato numerico appare preoccupante, se si pensa che l'alterazione psicofisica di chi si mette al volante è determinata da un'eccessiva assunzione di sosta un'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, che spesso è una delle cause principali degli incidenti stradali, anche gravi.

Per contrastare questo fenomeno la Polizia Stradale di Nuoro ha deciso di programmare con più frequenza servizi di prevenzione".





