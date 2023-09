Tenta il suicidio ma l'auto resta in bilico sulla scogliera

Una donna di Porto Torres ha tentato di suicidarsi nella notte, lanciandosi in mare con la propria auto. Il mezzo è rimasto in bilico sul bordo del precipizio e la donna è stata salvata dai carabinieri.

I militari erano stati allertati poco prima dal marito della donna, che aveva segnalato il mancato rientro a casa della moglie e i suoi proposti suicidi. La donna era uscita con delle amiche e poi aveva telefonato al marito dicendo di volerla fare finita.

I carabinieri hanno avviato subito le ricerche e hanno trovato la donna in un sentiero della strada provinciale 81, nella zona di Abbacurrente, sul litorale di Platamona. L'auto, con la donna all'interno, era in bilico sul costone, con la metà anteriore che sporgeva nel vuoto.

Uno dei carabinieri si posto sulla parte posteriore dell'auto, a fare da contrappeso, mentre un altro militare con cautela ha aperto la portiera del guidatore e ha estratto la donna, semicosciente.

La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un'ambulanza del 118, e l'auto è stata recuperata con l'intervento di un carroattrezzi.



