Incendio in casa a Sassari, Vigili del fuoco salvano disabile

Sarebbe un corto circuito generato dalla presa elettrica del televisore la causa dell'incendio che nel pomeriggio ha completamente distrutto un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina in via Cervi, nel quartiere Monte Rosello, ustionando in maniera non grave un 65enne disabile che vive nella casa.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, coadiuvati dalla Polizia locale, ha permesso di portare in salvo l'uomo prima che fosse avvolto dalle fiamme.

A dare l'allarme, con il telefono, è stato proprio il 65enne, che a causa della sua disabilità è allettato. Ha visto il fumo e le prime fiamme e ha chiamato i soccorsi.

Portato fuori dall'appartamento dai vigili, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata con un'ambulanza del 118. Ha riportato ustioni giudicate non gravi su diverse parti del corpo.





