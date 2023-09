Guardia di Finanza, ad Arbatax nasce la Compagnia

La Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax è stata elevata al rango di Compagnia dal Comando generale delle Fiamme Gialle. Per ora il comandante resta il tenente Vincenzo Musone. L'obiettivo è quello di rendere ancor più rilevante la presenza delle Fiamme Gialle in Ogliastra visto la crescita del contesto economico-finanziario del territorio e i notevoli risultati ottenuti dal corpo negli ultimi anni.

La cerimonia militare si è svolta nella sede della Gdf di Arbatax alla presenza del generale Claudio Bolognese comandante regionale del corpo, del Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e delle autorità religiose, civili e militari provinciali.

"La Compagnia saprà rappresentare un insostituibile punto di riferimento per l'intera comunità locale, a beneficio del sostegno e del rilancio dell'economia di un territorio sano, il cui tessuto sociale ed economico, deve essere salvaguardato", ha spiegato il generale Bolognese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA