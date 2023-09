Esperti a confronto su nuove tecniche Chirurgia Ginecologica

La chirurgia ginecologica ha avuto negli ultimi anni un'enorme evoluzione. La Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula è in prima linea soprattutto nella terapia dell'endometriosi e nell'evoluzione delle tecniche chirurgiche mininvasive. Per questo, il 21 e 22 settembre si è tenuto il 2° Corso Nazionale di Video-Chirurgia Ginecologico, presieduto dal professor Stefano Angioni, direttore della Ginecologica e Ostetrica dell'Aou di Cagliari.

Il corso, incentrato sulla presentazione di video da parte dei maggiori esperti italiani, ha lo scopo di favorire il confronto, l'aggiornamento e la didattica e per questo all'evento erano presenti anche gli studenti della Scuola di specializzazione di Cagliari.

Gli esperti hanno presentato le loro tecniche nei diversi approcci della chirurgia ginecologica: dalla chirurgia vaginale del prolasso e dell'incontinenza alla chirurgia oncologica laparoscopica e robotica. Tra i partecipanti anche diversi specialisti del Policlinico Duilio Casula.

L'evento scientifico, diviso in due giornate, è iniziato con un corso precongressuale di chirurgia laparoscopica di base con training su simulatori elettronici di ultima generazione e su pelvic trainer che si è svolto nella Facoltà di Medicina di Cagliari.

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, riconoscendo il prestigio della Scuola cagliaritana, soprattutto nella terapia dell'endometriosi e nella evoluzione delle tecniche chirurgiche mininvasive, ha incaricato il professor Angioni di organizzare l'evento ogni due anni a Cagliari.



