Contro il Milan Ranieri recupera Pavoletti e Di Pardo

Claudio Ranieri avrà a disposizione 23 rossoblù per la gara contro il Milan in programma domani alla 18.30, all'Unipol Domus.

Con Pavoletti, che ha ricominciato ieri ad allenarsi con la squadra, ritorna tra convocati anche Di Pardo. Inoltre ha scontato il turno di squalifica Mateusz Wieteska. Restano out Jakub Jankto e Marco Mancosu, che hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Il Cagliari, dopo la sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, è alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Ranieri, infatti, è penultima da sola a due punti, a una lunghezza dall'accoppiata Udinese-Salernitana.



