Auricolari e telecamere per superare l'esame di guida, 4 denunce

Tre stranieri e un italiano sono stati denunciati dalla Polizia stradale di Nuoro per aver truccato l'esame della patente di guida attraverso aiuti esterni per cui pagavano ingenti somme di denaro.

Secondo gli investigatori, i quattro, durante la prova, hanno utilizzato un micro auricolare posizionato su un orecchio attraverso il quale ricevevano le risposte da un suggeritore, che si serviva di una microtelecamera che inquadrava il monitor su cui l'ufficio della Motorizzazione civile di Nuoro, proiettava i quesiti.

I candidati, privi di adeguata preparazione, e, nel caso degli stranieri, con scarsa padronanza della lingua italiana, in questo modo superavano l'esame.

La Polizia Stradale di Nuoro sta sta cercando di individuare gli altri soggetti coinvolti. L'escamotage utilizzato dai quattro non è nuovo: a Cagliari la Polizia ha denunciato diverse persone, anche in questo caso stranieri, che si facevano aiutare dall'esterno - con auricolari, per superare l'esame per conseguire la patente.



