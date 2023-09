Arzachena, al via i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi

Partiranno i primi di ottobre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei fiumi che scorrono nel territorio comunale di Arzachena.

Per prevenire gli effetti disastrosi che possibili eventi meteorologici avversi potrebbero causare, come dieci anni fa avvenne in Gallura con il passaggio del ciclone Cleopatra, l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda ha messo a disposizione una media di 120 mila euro all'anno per la pulizia dei corsi d'acqua, il taglio della vegetazione in eccesso e la rimozione dei rifiuti anche ingombranti abbandonati lungo gli affluenti del rio San Pietro, i rii in via Milano e via Gallura nel centro di Arzachena, il rio Li Rui, rio Bucchilalgu, riu Li Tauli. Tra le altre zone identificate ci sono i rii che attraversano il borgo di Cannigione e le località di Cala Bitta, La Punga, La Conia, Pevero, Santa Teresina.

I lavori approvati dal Genio Civile sono già stati affidati.

E in memoria proprio dell'alluvione che colpì anche Arzachena, il prossimo 18 novembre si svolgerà una cerimonia nel Parco XVIII Novembre intitolata a Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, che morirono quel giorno del 2013.



