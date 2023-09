Agente della polizia locale ferito in un incidente a Cagliari

Traffico in tilt questa mattina a Cagliarti per un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista della polizia municipale.

L'incidente si è verificato intorno alle 9,30 all'incrocio tra via Sonnino e via Grazia Deledda. Si sono scontrate lo scooter della polizia municipale e una Alfa Romeo Mito. Ad avere la peggio è stato l'agente della Locale che a causa del violento impatto è finito sull'asfalto.

Il vigile è stato subito soccorso dal collega e dallo stesso automobilista e poi dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Is Mirrionis. Al Policlinico di Monserrato è finito anche l'automobilista particolarmente turbato per l'accaduto.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il traffico in via Sonnino per alcune ore è andato in tilt con lunghe code fino a via Paoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA