Velocità elevate, 420 violazioni e 21 parenti ritirate a Sassari

Ventuno patenti ritirate e 420 violazioni dei limiti di velocità contestate. Sono i dati registrati dall'inizio dell'anno a oggi dalla Polizia locale di Sassari che quotidianamente pattuglia la città e controlla con il telelaser il rispetto dei limiti imposti dai cartelli stradali.

Il maggior numero di violazioni è stato riscontrato lungo l'ex 131, Ottava (146), e in via Predda Niedda (142).

Operazioni di controllo che sono state intensificate e che avvengono nell'ottica della trasparenza, indicando in anticipo ai cittadini dove saranno posizionati i telelaser, proprio per prevenire gli illeciti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Da oggi e fino al 30 novembre il telelaser sarà posizionato sulla S.S. 200 (Sassari-Sorso), S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda, via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, a Ottava (ex. Ss131), sull'ex SS291 Sassari-Fertilia e in via Caniga.

"Con il dispositivo utilizzato per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità - spiega la Polizia locale - sono effettuate contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui si accerta la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell'attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso un'azione pericolosa, per sé e per gli altri. Allo stesso tempo c'è la possibilità di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione".



