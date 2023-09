Una mucca finisce in un dirupo, recuperata con l'elicottero

C'è voluto l'intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco per recuperare una mucca caduta in un dirupo in località Tanca Manna nelle campagne di Macomer, Dopo la segnalazione questa mattina, sul posto è giunta la settima la squadra del distaccamento di Macomer e l'equipaggio dell'elicottero Drago 144 del Reparto Volo di Alghero. Il bovino è stato imbragato e sollevato dal velivolo che ha preso l'animale e l'ha posizionato in un luogo sicuro.

Dopo il recupero, la mucca è stata visitata dal medico veterinario chiamato sul posto.



