Nasce la prima barca a vela ecologica costruita in Sardegna

È la prima barca ecologica costruita in Sardegna. Un esemplare unico, un prototipo della deriva più diffusa e famosa del mondo, quella con cui i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia, l'Optimist.

Il progetto, nato lo scorso anno per volontà di Nox Oceani, ha avuto una lunga gestazione dovuta alla ricerca di materiali altamente innovativi e al tempo stesso sostenibili. E ora è realtà: oggi la presentazione allo Yacht club di Porto Rotondo.

"Oggi l'Optimist a impatto zero è una realtà - rivela la fondatrice di Nox Oceani Francesca De Natale -. La barca è costruita in fibra di basalto, materiale riciclabile che mantiene costanti nel tempo le sue qualità e che, unito alla resina di origine vegetale usata per la laminazione, sostituisce la vetroresina comunemente impiegata per questo tipo di costruzione. A completare la realizzazione di alcuni componenti dello scafo è stato utilizzato un bioespanso, un simil-polistirolo compostabile a impatto zero sull'ambiente, e per rifinire il tutto, all'interno della barca è stato applicato del sughero".

Tecnologia e materiali usati nella costruzione della barca di Nox Oceani rendono questo Optimist ecosostenibile. Non solo, la fibra di basalto ha performance molto elevate: secondo i promotori del progetto un passo avanti rispetto alla vetroresina. "Con questa barca vogliamo lanciare un messaggio - spiega De Natale - abituare le nuove generazioni al concetto di ecosostenibilità e alla tutela del mondo in cui viviamo. Noi adulti abbiamo la grande responsabilità di educare i giovani al rispetto della natura, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Per questo auspichiamo che, più di ogni altra, l'International Optimist Dinghy Association voglia prendere in considerazione l'idea di modificare la regola che impone la vetroresina come materiale di costruzione per lo scafo, aprendo la possibilità di realizzare le barche con materiali innovativi ed ecologici".



