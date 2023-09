Carbonia, Casti è il nuovo assessore dell'Urbanistica

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha nominato oggi Giuseppe Casti nuovo assessore con deleghe in materia di Urbanistica, Manutenzioni, Politiche per la casa, rapporti con il Consiglio, Protezione civile.

Il nuovo esponente della Giunta comunale - riferimento del gruppo politico "Uniti per Rinascere" rappresentato dai consiglieri comunali Antonio Caggiari e Rita Vincis - subentra a Pierangelo Porcu, dimessosi lo scorso 26 luglio.

Casti, già sindaco di Carbonia dal 2011 al 2016, è stato consigliere comunale dal 1993 al 2003 e dal 2016 al 2021, mentre dal 2003 al 2011 ha rivestito il ruolo di assessore comunale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA