Cagliari: Ranieri ritrova Wieteska e Prati per il Milan

Il Cagliari è penultimo in classifica, da solo con due punti, a una lunghezza dall'accoppiata Udinese-Salernitana. E il calendario non aiuta: mercoledì alla Domus arriva il Milan, poi i rossoblù vanno a Firenze e quindi riceveranno la Roma. Contro i rossoneri, Ranieri conta di recuperare giocatori che con l'Atalanta hanno dato forfait all'ultimo: Pavoletti, Jankto e Di Pardo. Di sicuro rientra Wieteska, che ha scontato la squalifica.

Il Cagliari attende poi ancora il ritorno di Mancosu e Lapadula. Per il bomber italo-peruviano si parla di fine ottobre: "Lapadula sta lavorando tanto, è avanti sulla tabella di marcia - ha detto Ranieri dopo la sconfitta di Bergamo - ma non dobbiamo rischiare una volta che tornerà in gruppo, non avrebbe senso andare incontro a guai muscolari o intoppi vari solo per risparmiare qualche settimana in questa fase".

Con il Milan probabile turnover. Ranieri potrebbe regalare un minutaggio più consistente a Petagna, ieri in campo per pochi minuti ma in fase di ripresa. Il tecnico pensa anche al rilancio di Prati, tenuto in panchina per tutta la gara a Bergamo.





