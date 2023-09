Aggrediscono e rapinano un giovane a Cagliari, due arresti

Hanno aggredito un 30enne in centro a Cagliari e lo hanno rapinato, portandogli via il portafogli e un monopattino. Un 18enne cagliaritano e un 24enne di origini tunisine sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di rapina. Ricercato un giovane complice.

L'episodio è avvenuto ieri mattina in via Roma. Il 30enne è stato avvicinato una prima volta dai tre giovani. Il 18enne gli ha rubato dalla tasca il portafogli mentre un complice prendeva il monopattino.

"La vittima ha tentato di reagire scappando, ma è stato raggiunto dai tre che lo hanno colpito con calci e pugni - spiegano dalla Polizia - sottraendogli per la seconda volta il portafoglio contenente la somma di 300 euro e documenti vari".

La vittima è riuscita a chiamare il 113. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante che hanno rintracciato due dei rapinatori invia Sonnino, arrestandoli.





