Tre chili di marijuana sequestrati in un cortile a Milis

Tre chili di marijuana e cinque piante di canapa sequestrate a Milis dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Seneghe e Riola.

Arrestato un disoccupato di 64 anni: le piante sono state trovate nel cortile della sua abitazione. E la droga lasciata ad essiccare è stata scoperta in una stanza della sua casa.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Denunciato un giovane di 19 anni trovato in possesso di circa venti grammi di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA