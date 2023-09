M5s: Conte, 'abbiamo proposte serie per le regionali'

"Abbiamo visione, coraggio e passione. Dimostriamolo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, lanciando un messaggio di unità - in videocollegamento - all'assemblea del M5s di questa mattina a Tramatza.

L'ex premier ha poi parlato dello sviluppo dei territori, dei gruppi territoriali e dell'innovatività del progetto 5 stelle con il nuovo corso. "Il M5S ha proposte serie - ha sottolineato Conte - autorevoli e competenti per la candidatura e i programmi della Sardegna", annunciando che verrà a supportare la comunità 5Stelle in campagna elettorale in vista delle regionali del 2024.

Circa 150 persone presenti nella sala di Tramatza, alla presenza di tutti i consiglieri regionali e della vice presidente nazionale Alessandra Todde.



