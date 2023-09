Processo Grillo jr, Bongiorno, teste in lacrime udienza sospesa

E' scoppiata in lacrime durante la deposizione e l'udienza è stata sospesa per darle modo di riprendersi, la teste-chiave che sta testimoniando nel processo a Ciro Grillo e a 3 suoi amici genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di due studentesse milanesi. "Ha pianto mentre ricostruiva i fatti, raccontando quello che prova ancora adesso", ha riferito l'avvocata Giulia Bongiorno, che difende l'amica della teste e principale accusatrice degli imputati. "Oggi - precisa l'avvocata - non è stata sentita la mia assistita ma di fatto il testimone chiave è proprio questa ragazza che è stata efficace e lucida".



