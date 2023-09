Ierfop protagonista a evento su disabilità di Rimini

Promuovere la piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

È quanto chiede Ierfop presente al Palacongressi di Rimini alla prima edizione di "Expo-aid - Io, persona al centro", dedicato al terzo settore e all'associazionismo, voluto dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Anche l'ente di formazione guidato da Roberto Pili ha allestito un proprio stand espositivo per illustrare le buone pratiche per promuovere inclusione, autonomia, benessere e acquisizione di competenze professionali e presentare i propri programmi di formazione, il progetto disabilt-aging e le iniziative legate alla disabilità nell'ambito della progettazione europea.

Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita allo stand Ierfop, Pili ha consegnato il libro "Disturbi Visivi e Autismo", frutto di una ricerca Ierfop. Lo Ierfop è uno dei tre partner italiani, l'unico in Sardegna, a far parte dell'Edf - European Disability Forum. "Portiamo a Rimini i risultati del grande lavoro sviluppato da Ierfop in questi anni, a livello regionale, nazionale e europeo, rivolto a tutte le persone con disabilità - ha detto Pili - da tempo auspicavamo un evento che richiamasse tante persone a confrontarsi sul tema della disabilità e dell'accessibilità. Gli ultimi grandi incontri risalgono infatti a prima della pandemia, poi non ci sono state occasioni simili".

Per Bachisio Zolo, direttore della formazione dell'istituto, "questo evento rappresenta una grande opportunità di confronto per il mondo della disabilità, per le istituzioni e i cittadini, un'occasione di incontro e scambio per innestare una svolta culturale, valorizzare ogni persona e porla al centro delle azioni politiche".



