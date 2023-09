Calcio: Ranieri, 'con l'Atalanta serve la gara perfetta'

Atalanta-Cagliari, anche una sfida tra due big della panchina come Ranieri e Gasperini. "Chi toglierei agli avversari? -ha detto il mister rossoblù nella conferenza stampa dell'antivigilia della sfida di domenica a Bergamo - ma naturalmente il loro allenatore. Ma forse bisognava pensarci nove anni fa - ha continuato scherzando - perché ormai la squadra gioca secondo i suoi schemi collaudati. Ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro: anni meravigliosi. Ieri ho visto un'ottima Atalanta, un rullo compressore che va subito al sodo come piace a me".

Ma c'è anche il Cagliari: "Siamo consapevoli della loro forza - ha detto Ranieri - e noi dobbiamo fare una partita perfetta".

Con un Petagna, il grande ex, in più: "Si sta allenando con noi e ci sarà. Purtroppo perdiamo Mancosu, sta svolgendo un lavoro personalizzato finalizzato al pieno recupero. Lapadula? Dovrei averlo a disposizione a fine ottobre: si sta allenando bene e ha una grande voglia di tornare in campo".

Cagliari senza Wieteska, squalificato. Ma Ranieri non ha ancora deciso: "Chi lo sostituirà? dipende anche dal modulo. Tre o quattro dietro? Non sono attaccato a un certo modulo, ma cerco di schierare sempre una formazione che si adatti alla caratteristiche di chi ho a disposizione e delle squadra avversaria, dipende delle esigenze".

Il centrocampo anti Udinese gli è piaciuto: "Prati ha fatto vedere di che pasta è fatto - ha detto ancora l'allenatore del Cagliari - Makoumbou è stato il solito macinatore di palloni, Deiola bene negli inserimenti sfiorando più volte il gol".

Il problema del gol in avanti? "Ancora non siamo al 100%, abbiamo avuto dei problemi, ma stiamo lavorando e riusciremo a mettere gli attaccanti nelle condizioni giuste per fare gol".





