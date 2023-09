Basket: la Dinamo ingaggia l'ex Nba McKinnie

Arriva dagli Stati Uniti e ha un glorioso passato in Nba la nuova ala della Dinamo Banco di Sardegna. È Alfonzo McKinnie, 31 anni, 203 centimetri per 101 kg, atleta che ha vissuto le ultime stagioni tra Nba e G-League.

Chiamato a sostituire l'infortunato Eimantas Bendzius, l'americano ha firmato un contratto che lo lega a Sassari per una stagione.

Uscito dall'università di Green Bay nel Wisconsin, terra dei Diener, McKinnie ha avuto un inizio di carriera travagliato, segnato da due infortuni a un menisco che lo spinsero nella A2 del Lussemburgo per iniziare la sua scalata nei professionisti e approdare in Messico ad Hermosillo.

Nel settembre 2016 pagò 150 dollari per fare un provino con la squadra di sviluppo dei Chicago Bulls, l'attuale G-League. È riuscito a conquistare un posto nella Nba prima con i Bulls poi con Toronto facendo la spola, prima del grande colpo del 2018, il punto più alto in carriera.

La chiamata di Golden State, una preseason pazzesca, un posto in quintetto per giocare 72 partite con i Warriors, sconfitti in finale playoff 4-2 dai Raptors. Poi Cleveland, Lakers, Bulls con parentesi nel campionato messicano.

McKinnie è un giocatore polivalente, uno swingman che può coprire tre ruoli, dal 2 al 4.

Ora la Dinamo spera di averlo a disposizione, burocrazia permettendo, per il debutto in campionato contro Napoli, l'1 ottobre.



