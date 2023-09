Assessora Satta,'mai detto di aprire pesca a ricci tutto l'anno'

"Preciso di non aver mai detto, e lo sottolineo, di voler aprire la pesca del riccio tutto l'anno perché sarebbe chiaramente impossibile e impattante sul nostro ecosistema marino, perché distruggerebbe una specie per noi assolutamente importante". Così l'assessora dell'Agricoltura Valeria Satta che a proprosito della nota diffusa ieri dopo un confronto con il Comitato pesca parla di "una cattiva interpretazione" e di "un mero errore tecnico di comunicazione".

La puntualizzazione è una risposta alle dichiarazioni del collega di Giunta, l'assessore dell'Ambiente Marco Porcu, che sempre ieri durante un convegno a Santa Teresa Gallura, nella sede dell'Area marina protetta, aveva espresso la sua preoccupazione: "Parlare di una pesca del riccio senza limitazioni nel corso dell'anno è pericoloso. Le politiche di tutela del riccio sono fondamentali, e la maggior parte dei pescatori questa cosa l'ha capita. Se domani la risorsa finisce, addio".

Da qui la replica di Satta: "Ho detto semplicemente che c'è la necessità di rivedere il blocco che impedisce ai nostri pescatori di andare a pescare i ricci. Quindi, così come è stato fatto l'anno scorso giustamente in Consiglio regionale, di rivedere il blocco anche per quest'anno ed eventualmente, secondo gli studi che emergeranno poi al Comitato Tavolo Pesca, anche per l'anno prossimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA