"Artigiani in aeroporto", tre giorni di esposizioni a Olbia

Tre giornate dedicate al lavoro artigiano per mostrare ai passeggeri gli straordinari saperi contenuti negli antichi mestieri. La Geasar, società di gestione dell'aeroporto di Olbia, organizza in collaborazione con l'Assessorato regionale del Turismo nella hall centrale dello scalo, gli eventi "Artigiani in Aeroporto" e "My Favourite Artisan Award 2023".

Nel primo caso verrà allestita un'area espositiva che offrirà ai passeggeri nazionali ed internazionali l'occasione di conoscere in presa diretta le lavorazioni di preziosi oggetti di artigianato artistico. Sarà così possibile assistere alla trasformazione di un'idea, personale ed originale, in una creazione ed osservare come prendono forma alcune tra le più interessanti e autentiche produzioni della tradizione isolana tramandata dai maestri del "saper fare". A testimoniare queste abilità e ad animare i tavoli di lavoro sono stati selezionati 18 maestri artigiani, tutti certificati dalla piattaforma della Regione Sardegna. Il 26, 27 e 28 settembre, dalle 14 alle 20, nell'area centrale dell'aerostazione di Olbia, sarà anche possibile acquistare direttamente i prodotti realizzati.

Negli stessi giorni si svolgerà "My Favourite Artisan Award 2023": verranno premiati tre artigiani che nel corso dell'anno hanno ricevuto il maggior apprezzamento da parte dei clienti transitati all'interno dell'aeroporto e che sono presenti nei corner Isola Karasardegna dell'Aeroporto di Olbia.



