A teatro gli uomini che dicono no alla cultura patriarcale

"Servono uomini... buoni" è il tema della nuova edizione del Lucido festival. La manifestazione va in scena dal 6 all'8 ottobre al Planetario de L'Unione Sarda a Cagliari.

Tre giornate con ingresso gratuito, oltre dieci spettacoli, incontri e dibattiti. Apre il festival il 6 alle 19 Aizzah Fatima in Americanish. In cartellone L'uomo che volle esserePeròn, sul palco il sassofonista Gavino Murgia, Alessandro Lay, Francesca Pani e Giancarlo Biffi del cada die. Ancora, Il Cerchio degli uomini di Torino, Maurizio Carrara, Davide Bertolino, Franco Tozzi e Domenico Matarozzo, che dialogheranno con lo psicologo e psicoterapeuta Enrico Maria Secci e Le Lucide.

In calendario tra i titoli, C'è una Volta di e con Elio Turno Arthemalle, produzione Teatro Impossibile. Angelo Trofa interpreta il ruolo di Teresa spettacolo della Compagnia Batisfera. Il festival si trasferisce al Bflat Club con i Cattivik, band hard punk'n'roll, con Daniele Puddu alla voce, Luca Veroni e Marco Boi Senes alle chitarre, Giacomo Atzei al basso e Gianni Palmas alla batteria.

Il 30 settembre e 5 ottobre la manifestazione vivrà due anteprime in collaborazione con CagliariTiAmo 2023, il festival delle periferie. Il 30 settembre da piazza del Carmine alle 17.30 partirà lo spettacolo itinerante "10 mantidi danzanti", con le coreografie di Luca Massidda; il 5 ottobre, alle 18.30, in piazza San Michele è la volta della cantautrice Ilaria Porceddu con il sassofonista, compositore e sound designer Emanuele Contis.

La manifestazione è organizzato dalla compagnia LucidoSottile, direzione artistica delle attrici e registe Michela Sale Musio e Tiziana Troja. "Quest'anno parliamo di uomini 'buoni' - spiegano - nel senso più alto e nobile del termine, ma anche nell'accezione gergale 'buoni = capaci'.

Crediamo sia fondamentale restituire al nostro pubblico degli esempi di uomini che non stanno alle regole patriarcali e che tentano come noi di vivere in un mondo migliore, e diventare loro stessi un 'buon' esempio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA