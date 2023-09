A Sassari Zone 30 abbellite con le opere degli studenti

Le Zone 30 che il Comune sta allestendo per limitare la velocità dei veicoli al centro della città saranno impreziosite dalle opere degli studenti del liceo artistico "Figari".

I lavori, iniziati nel maggio scorso con la creazione delle prime aree a velocità limitata, dovrebbero completarsi entro la fine dell'anno.

In questi giorni gli operai sono alle prese con il comparto "F" delimitato dalle vie Vienna, Budapest, Rockefeller, Gioscari, e comparto "E" tra via Mancini, piazza d'Armi, via Deffenu, viale Amendola e corso Angioy.

E qui entra in gioco la collaborazione con il liceo Figari.

Per quanto riguarda l'ingresso alla zona 30 di via Calvia (dove si trova la scuola) e di viale Italia, gli studenti hanno proposto 41 soluzioni originali ispirate a importanti artisti sardi.

In particolare, in via Calvia è prevista la creazione di un'ampia zona pedonalizzata con finitura in resina proprio in prossimità dell'accesso alla scuola, per la sicurezza degli alunni durante gli orari di ingresso e uscita.

A guidare i ragazzi, insieme con i docenti, è stato lo studio di progettazione dell'architetto Antonio Delogu: è stata proposta una soluzione creativa di urbanismo tattico, da realizzarsi negli spazi pedonali, ispirandosi alle opere di Mauro Manca, artista e storico preside del liceo, e a un percorso didattico già avviato, denominato "A mano a mano", in collaborazione con il Museo Murats di Samugheo.

Sempre con le idee degli studenti, la pista ciclabile di viale Italia, che sarà dismessa, si trasformerà in un salotto urbano caratterizzato da arredi esterni e spazi di ritrovo e socializzazione con un nuovo disegno della pavimentazione ispirato alle opere e alla cifra artistica di Eugenio Tavolara.





