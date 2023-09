Voto di scambio, assolti l'ex sindaco di Palau e la sua vice

L'ex sindaco di Palau, Francesco Pala, la sua vice, Maria Piera Pes, e altri sei imputati accusati di voto di scambio e concussione sono stati assolti dal Tribunale di Tempio Pausania con formula piena, "perché il fatto non sussiste". La sentenza è stata pronunciata oggi, i fatti risalgono al 2017. Pala e Pes furono anche arrestati dalla Guardia di finanza e finirono ai domiciliari, abbandonando per sempre la loro carriera politica e amministrativa.

"Con la sentenza di oggi si chiude una vicenda kafkiana - commenta l'avvocato Giovanni Azzena, difensore di Maria Piera Pes - Ora aspettiamo di leggere le motivazioni del giudice e poi valuteremo la possibilità di azioni legali per ottenere un risarcimento".

Insieme con Pala e Pes sono stati assolti da tutte le accuse anche l'ex segretaria comunale Graziella Petta, l'ex responsabile del settore Cultura, Mauro Piga, Mauro Barbato, Norma Rinaldi e gli imprenditori Marco Piras e Massimiliano Pirrigheddu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA