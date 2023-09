Progressisti denunciano, 'sanità nord Sardegna in agonia'

Carenza di personale, reparti a rischio chiusura, ambulatori aperti part time e assistenza insufficiente. Sono le falle del sistema sanitario del nord Sardegna, denunciate con un'interrogazione presentata in Consiglio regionale dal progressista Gian Franco Satta, che evidenzia le carenze, in particolare negli ospedali di Alghero e di Ozieri. In agitazione anche il Comitato spontaneo difesa della salute pubblica e il Comitato fiocchi azzurri, fiocchi rosa, che minacciano di scendere in piazza.

"Al civile di Alghero è a rischio il reparto di Pediatria che, per mancanza di medici garantisce le prestazioni solo di giorno. Questa carenza di organico rischia di determinare la chiusura del punto nascite con conseguente trasferimento delle pazienti in gravidanza a Sassari", spiega il consigliere regionale dell'opposizione. "La situazione - aggiunge - non è migliore in altri reparti, come la Cardiologia, che sempre a causa dell'organico insufficiente garantisce il servizio solo fino alle 20, nonostante anche al Marino non dispongano di un cardiologo fisso e quindi per molte consulenze debbano avvalersi proprio dell'ospedale civile".

E ancora: "Il reparto di nefrologia può contare su soli 4 medici di ruolo, di cui uno prossimo al pensionamento, supportati da 3 medici pensionati, a gettone, che devono occuparsi anche dei presidi di Bono, Thiesi, Porto Torres e del San Camillo di Sassari". Situazione preoccupante anche a Ozieri: "nel reparto di Medicina turnano solo 5 medici, la Cardiologia e la Neurologia operano solo a livello ambulatoriale, mentre in Anestesia e Ortopedia e Pronto soccorso il personale è spesso costretto a turni estenuanti".

Disagi segnalati anche dai comitati di cittadini che annunciano la mobilitazione: "Non possiamo più tollerare questo stato di cose, è finito il tempo delle parole, delle promesse. È arrivato il momento di prendere seriamente in mano una situazione che è decisamente sfuggita".



