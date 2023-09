Processo Grillo jr, domani in aula una delle presunte vittime

Si torna domani in aula a Tempio Pausania per una delle udienze più attese - la dodicesima dall'inizio del dibattimento a porte chiuse - nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sul banco dei testimoni salirà una delle due studentesse milanesi, presunte vittime dello stupro.

La ragazza comincerà la sua deposizione intorno alle 11.30: prima sarà ascoltata dal pubblico ministero, poi dal pool di avvocati della difesa, Alessandro Vaccaro, Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu. L'audizione proseguirà sabato mattina a partire dalle 10.

La notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 la studentessa si trovava insieme all'amica italo-norvegese, all'epoca dei fatti diciottenne, nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. Qui, stando a quanto hanno raccontato le due ragazze, dopo una serata trascorsa al Billionaire, nella quale avevano conosciuto il gruppo di genovesi, le studentesse sarebbero state invitate a passare la restante parte della notte nella casa dei Grillo, dove avrebbero poi subìto una violenza sessuale di gruppo.

La teste che parlerà domani in aula, sarebbe stata ripresa con un cellulare mentre dormiva su un divano con intorno Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta in atteggiamenti offensivi e dal chiaro riferimento sessuale. I filmati che riprendono la scena, oltre ai circa 40 terabyte di documentazione fotografica, video e conversazioni frutto dello scambio di messaggistica tra gli imputati e le due amiche, estrapolati da cinque telefoni cellulari, sono confluiti all'interno del fascicolo processuale.



