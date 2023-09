Porti sardi sempre più green, premiati con lo Smart Ports Award

Ai porti della Sardegna lo Smart Ports Award, premio per le autorità di sistema che si sono distinte per sensibilità alle politiche sociali e green. Il riconoscimento è stato consegnato oggi durante la RemTech Expo a Ferrara, al presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. Tra le attività verdi nella gestione degli scali dell'Isola, spiccano la salvaguardia delle essenze autoctone presenti nell'area del porto canale di Cagliari, l'intervento di espianto e reimpianto di una colonia di posidonia oceanica e la tutela dei cetacei e dell'intera fauna a Porto Torres.

Un altro esempio nel golfo di Olbia: convivono in armonia traffici marittimi, mitilicoltura e turismo. Rispetto dell'ambiente anche nel futuro: nelle banchine di Cagliari (porto storico e porto Canale), Olbia-Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme, è in arrivo l'on-shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica delle navi in sosta. È un progetto che mira all'abbattimento delle emissioni di fumi durante la sosta in banchina delle navi. In ballo anche finanziamenti del Pnrr per la sostituzione del parco auto dell'Authority con veicoli elettrici e l'introduzione di sistemi smart nella gestione operativa quotidiana.

"Lo Smart Ports Award ricevuto oggi è un riconoscimento alla particolare sensibilità ambientale e sociale profusa quotidianamente dal nostro ente nell'attività programmatoria e pianificatoria - commenta Deiana - Dedico questo premio all'intenso lavoro della struttura dell'ente che rappresento che, quotidianamente, adempie con pazienza e abnegazione alle talvolta spropositate prescrizioni ambientali e paesaggistiche che, seppur necessarie per garantire la sostenibilità, nel sistema italiano diventano troppo spesso causa di rallentamenti pluriennali e lievitazione spropositate dei costi delle opere".





