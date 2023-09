Pesca dei ricci tutto l'anno in Sardegna, l'assessora si impegna

Rivedere la norma regionale sul blocco della pesca del riccio di mare in Sardegna e consentirla per tutto l'anno. È la posizione dell'assessora dell'Agricoltura,Valeria Satta, che questa mattina ha incontrato il Comitato pesca e ha annunciato di voler proporre "a stretto giro, un emendamento che consenta la riapertura possibilmente a tempo indeterminato della pesca del riccio".

"Sono favorevolmente convinta che la pesca dei ricci si possa fare tutto l'anno - sottolinea l'assessora -, ho espresso la volontà di venire incontro alle esigenze dei nostri pescatori che si ritrovano inevitabilmente penalizzati per quello che è il fermo pesca attuale".

Per quest'anno la pesca è stata riaperta con un emendamento alla Finanziaria approvato dal Consiglio regionale, ma ora si tornerà alla vecchia normativa.

"Nell'incertezza della reale esistenza di un'esigenza di salvaguardia dell'eco-sistema marino - spiega Satta -, a fronte delle numerose difficoltà con le quali devono fare i conti quotidianamente i nostri pescatori, mi esprimo in loro favore cercando, questa volta, una soluzione definitiva".



