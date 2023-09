Fine settimana con temporali e vento sino a 50km/h in Sardegna

Dopo il transito notturno di temporali diffusi un po' in tutta la Sardegna e la piccola pausa di bel tempo di oggi, già da domani una nuova perturbazione farà capolino nell'Isola portando nuovi rovesci a carattere temporalesco, calo termico e raffiche di maestrale sino a 50km/h prima nel nord per poi estendersi in tutta la regione.

"Il sistema frontale freddo arriverà dapprima in tarda mattinata nel Sassarese e si estenderà nel corso del pomeriggio e in serata nel resto dell'isola con precipitazioni a carattere temporalesco anche nel corso della notte - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu - le temperature saranno in generale calo con le massime che dovrebbero assestarsi 3-4 gradi sotto quelle attuali, mentre sul resto della Sardegna non ci saranno grosse variazioni, tranne temporanei aumenti nei settori sud occidentali".

Il vento da libeccio tenderà a ruotare a maestrale seguendo le precipitazioni, "rinforzando nella giornata di sabato con raffiche sino a 35 km/h sino a 45/h sulle parti centrali della Sardegna, mentre nelle zone più esposte - le coste settentrionali - localmente anche raffiche tra i 50 e i 60 km/h", osservano gli esperti dell'Aeronautica.

Nel frattempo l'isola fa i conti con un caldo anomalo che ha portato a temperature ben al di sopra delle medie del periodo: "allo stato attuale la temperatura del mare è di circa 2 gradi al di sopra", E dopo il calo termico temporaneo già da martedì le temperature tenderanno a risalire e si andranno a sistemare su valori anche vicini ai 30 gradi per le massime mentre le minime saranno stabilmente sotto i 20 gradi.



