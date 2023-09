Aperture straordinarie e sconti per Giornate Europee Patrimonio

La Sardegna mette in mostra il suo grande patrimonio di beni architettonici, artistici, culturali da scoprire. Musei e luoghi della cultura accolgono i visitatori per le Giornate Europee del Patrimonio 2023. Due le date, 23 e 24 settembre. La manifestazione ha anche un carattere solidaristico, il 23 è prevista un'apertura straordinaria serale di tre ore, al prezzo di 2 euro, con l euro che andrà per l'emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali Per approfondire la conoscenza dei beni culturali in Sardegna sono oltre 80 progetti con un centinaio di operatori pubblici e privati coinvolti che vedranno protagonisti musei, comuni, archivi, biblioteche, Fondazioni, associazioni culturali e cooperative che hanno aderito attivamente alla manifestazione coordinata dalla direzione regionale musei. Un ricco programma tra visite guidate, degustazioni, approfondimenti scientifici, musica, laboratori didattici, tecnologie innovative e immersive della realtà virtuale.

"Patrimonio InVita", è il titolo adottato dal Consiglio d'Europa e dai Paesi membri in cui si celebra la manifestazione.

Si parte dall'antica Basilica di San Saturnino a Cagliari, per poi proseguire al Museo Archeologico Nazionale Asproni di Nuoro e al Museo Archeologico ed Etnografico Sanna di Sassari, con la mostra itinerante "La forma dell'oro. Storie di gioielli dall'Italia antica". La tappa sassarese si conclude alla Pinacoteca nazionale dove saranno presentati gli eventi "Giornate Europee del Patrimonio alla Pinacoteca Nazionale di Sassari. Storie di tessuti" e "Il patrimonio vivo dei Gremi: 10 anni di riconoscimento Unesco per i Candelieri".

Le "Giornate" offrono l'occasione anche per visitare il Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres e assistere alla conferenza dal titolo Shardana "Navigatori e guerrieri nell'Egitto ramesside. Fonti, storia e mito". Il percorso giunge a Caprera, a La Maddalena, al Compendio Garibaldino, con la mostra fotografica di Francesco Arancioni dedicata ai principali monumenti del generale eretti nelle piazze delle città in giro per il mondo dal titolo "Garibaldi.

Statue in movimento". Una parte delle immagini è esposta anche al Memoriale Giuseppe Garibaldi, che, per l'occasione, resterà aperto sabato 23, dalle 19.30 alle 22.30, con ingresso a 2 euro, e domenica 24 settembre, dalle 10.45 alle 18.30. Tutti gli eventi sono disponibili e in continuo aggiornamento sul sito: https://musei.sardegna.be



