Vela: al via a Porto Cervo la Scandinavian Gold Cup

Si è aperta oggi la Scandinavian Gold Cup della Classe Internazionale 5.5 metri che si concluderà domenica 24 settembre e a cui seguirà il giorno stesso l'avvio del Campionato mondiale della Classe, il quale ha radunato a Porto Cervo il numero più alto di iscritti registrato da vari anni a questa parte.

La Scandinavian Gold Cup è uno dei trofei più storici e prestigiosi nel mondo della vela, essendo stata originariamente istituita nel 1919 da uno dei più antichi yacht club finlandesi, il Nyländska Jaktklubben (NJK). L'organizzazione dell'evento fu successivamente affidata alla Scandinavian Yacht Racing Union (SYRU) che dal 1926 aprì la competizione a livello internazionale.

Dal 1953 viene contesa esclusivamente dalla Classe Internazionale 5.5 metri. Il format della Scandinavian Gold Cup è unico nel suo genere, solo i vincitori delle prime tre prove potranno proseguire la competizione, mentre tutti gli altri verranno automaticamente esclusi. L'evento, quindi, potrebbe chiudersi dopo le prime tre prove così come si potrebbe scoprire il vincitore solo a conclusione della settima prova.

Nove le imbarcazioni iscritte. Il plurivincitore Artemis (NOR 57, Kristian Nergaard, Johan Barne, Trond Solli Seather) affronterà Aspire (POL 17 Mateusz Kusznierewicz, Przemysław Gacek, Edward Wright), New Moon III (BAH 25 Mark Holowesko, Christoph Burger, Peter Vlasov) e il campione in carica Jean Genie (GBR 43 Peter Morton, Andrew Palfrey, Ruairadh Scott) che debutterà con una nuova barca, dal design più performante sviluppato con il progettista Dave Hollom. Per lo yacht polacco Aspire, timonato dal due volte medagliato olimpico Mateusz Kusznierewicz, sarà la prima partecipazione alla Scandinavian Gold Cup e al Campionato del Mondo.Il team, Campione Europeo nel 2020, lo scorso anno ha dovuto rinunciare al Mondiale a causa di un infortunio.



