Sequestrati articoli per la casa privi certificati sicurezza

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari ha sequestrato in due negozi, ad Alghero e Olbia, 250 pezzi privi delle certificazioni di sicurezza e di indicazioni per i consumatori.

In due distinti controlli in rivendite di articoli per la casa i finanzieri hanno trovato i prodotti illegali esposti nelle vetrine e negli scaffali privi delle indicazioni relative ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Molti di questi prodotti, inoltre, non riportavano la marcatura "CE" che dimostra la rispondenza dell'articolo a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e il rispetto di tutte le procedure di conformità previste dalla legge.

I prodotti sono stati sequestrati e i titolari dei due negozi sono stati segnalati alla Camera di commercio per una sanzione che può variare da 516 a 25.823 euro.



